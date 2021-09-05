Вице-президент «Металлиста»: «Через несколько лет увидите наших воспитанников в сборной»

В клубе развивают собственную академию

Евгений Красников / фото - kharkivoda.gov.ua

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал о работе над улучшением клубной академии.

Рассматривает ли клуб различные методики работы с детьми? К примеру, голландская или испанская?

«Конечно, у нас давно есть своя методика работы с детьми. Много наших воспитанников из академии, построенной Александром Ярославским, играет в молодежных сборных, уже вызываются в национальную команду. Поэтому методика остается прежней. Конечно, будем совершенствоваться, добавляя новых тренеров, новые идеи. Думаю, академия будет работать намного мощнее, и через несколько лет вы увидите ее воспитанников в основном составе «Металлиста» и в национальной сборной Украины. Вот сейчас играл 2006 год, и я знаю, что уже по этому возрасту за ребятами следят. Многие из них – кандидаты в сборную по своему году. Но это старший возраст. Дальше – малыши, которые со временем украсят украинский футбол».

Уже сейчас родители могут смело звонить и приводить своих детей в академию, верно?

«Они не просто могут, они уже активно это делают. Пишут, звонят, мы регулярно просматриваем ребят. Никому отказа нет. Сейчас академия рассчитана почти на 1 000 детей, но я думаю, что со временем будет и больше».

Этим летом харьковский клуб возродился и выступает во Второй лиге Украины. Уже не обошлось без судейских скандалов.

Напомним, летний новичок «Металлиста» неожиданно покинул команду.