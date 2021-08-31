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Летний новичок «Металлиста» неожиданно покинул клуб. Известна причина

Бразилец успел отличиться шестью результативными действиями в аналогичном количестве матчей
Футбол Первая лига
22:36
Летний новичок «Металлиста» неожиданно покинул клуб. Известна причина
Жо / Фото - ФК Металлист

Нападающий «Металлиста» Жо покинул клуб. Об этом сообщил сам футболист в своем Instagram.

По словам бразильца, он по личным причинам должен вернуться на родину. Футболист попрощался с харьковчанами.

Я буду болеть за этот великий клуб, и, возможно, в какой-то момент вернусь с большим удовольствием.

Жо отыграл за «Металлист» шесть матчей. В них 31-летний игрок сумел отличиться четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, харьковский клуб пока не терял очков в Первой лиге.
Сергей Стаднюк
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