Первая лига. «Волынь» не сумела впервые в сезоне отобрать очки у «Металлиста». «Краматорск» держится в тройке
Летний новичок «Металлиста» неожиданно покинул клуб. Известна причина
Бразилец успел отличиться шестью результативными действиями в аналогичном количестве матчей
22:36
Жо / Фото - ФК Металлист
Нападающий «Металлиста» Жо покинул клуб. Об этом сообщил сам футболист в своем Instagram.
По словам бразильца, он по личным причинам должен вернуться на родину. Футболист попрощался с харьковчанами.
Я буду болеть за этот великий клуб, и, возможно, в какой-то момент вернусь с большим удовольствием.
Жо отыграл за «Металлист» шесть матчей. В них 31-летний игрок сумел отличиться четырьмя голами и двумя результативными передачами.Напомним, харьковский клуб пока не терял очков в Первой лиге.
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