Летний новичок «Металлиста» неожиданно покинул клуб. Известна причина

Бразилец успел отличиться шестью результативными действиями в аналогичном количестве матчей

Жо / Фото - ФК Металлист

Нападающий «Металлиста» Жо покинул клуб. Об этом сообщил сам футболист в своем Instagram.

По словам бразильца, он по личным причинам должен вернуться на родину. Футболист попрощался с харьковчанами.

Я буду болеть за этот великий клуб, и, возможно, в какой-то момент вернусь с большим удовольствием.

Жо отыграл за «Металлист» шесть матчей. В них 31-летний игрок сумел отличиться четырьмя голами и двумя результативными передачами.