Вице-президент УАФ назвал причину успеха «Динамо»

Хотя фанаты изначально восприняли решение Суркисов в штыки

Олег Протасов / фото - zbirna.24

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов поделился впечатлениями от выступлений киевского «Динамо» в минувшем сезоне.

Киевское «Динамо» выиграло чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины в прошлом сезоне. Означает ли это, что в украинском футболе изменился расклад сил и теперь «Динамо» стало сильнее «Шахтёра», который доминировал в Украине уже более десяти лет, а также произвел сенсацию на международном уровне?

«Шахтеру» в минувшем сезоне пришлось столкнуться с серьёзными проблемами, которые потом отразились на игре команды. Успех «Динамо» в первую очередь связан с приглашением Мирчи Луческу, который внес свой вклад в развитие команды. Это тот самый Луческу, который ранее достигал успеха с «Шахтером». Но я не могу сказать, что изменилась расстановка сил, тем более что «Шахтер» снова будет бороться за титул в наступающем сезоне. С нетерпением жду старта нового сезона».

Напомним, стало известно, с кем «Динамо» проведет свои контрольные матчи на летних сборах.