Вице-президент УАФ: «Уверен, сборная Украины что-то предложит каждому сопернику»
Вице-президент УАФ Олег Протасов поделился в эфире программы «Великий футбол» ожиданиями от выступлений сборной Украины на Евро-2020.
Сегодня мы живем нашей командой, в курсе дел команды. Мне кажется, что они с оптимизмом поехали, с уверенностью. Это хорошо. Надо ехать на эти турниры с верой в себя. Атмосфера потрясающая в команде. Тренерский штаб умеет наладить атмосферу, это важно. С тактической точки зрения, я считаю, мы очень подготовлены. Каждому сопернику, я уверен, мы что-то предложим.
Тренер играет особую роль в настрое команды. Физическое состояние, как это ни странно звучит, очень влияет на твое психологическое состояние. Если ты уверен в себе и ты физически сильный, то уже с любым соперником уверенно выходишь на игру. Лобановский у нас был таким человеком, который чувствовал, кому надо поднажать, кого нужно попустить. Это все роль тренера.
Очень важно чтобы атмосфера была, чтобы уважали друг друга ребята. Ребята друг друга уважают. От старших нет взглядов свысока по отношению к молодым. Молодые с уважением приходят и вливаются в коллектив. Им интересно, они с открытым ртом слушают Шевченко, старших товарищей. Они все приезжают с удовольствием, все отдаются полностью этой команде. Будем рассчитывать, что это сыграет свою роль.
Свой первый матч на турнире «сине-желтые» проведут 13 июня. Соперником команды Андрея Шевченко выступят Нидерланды.
Игру чемпионата Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Нидерланды онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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