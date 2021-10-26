Вице-президент «Ворсклы»: «Думаю, комитет арбитров разберется со второй желтой карточкой Тилля»

Фото: ФК Ворскла

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак прокомментировал удаление полузащитника Оливье Тилля в матче с «Шахтером» (0:2) в 12-м туре УПЛ.

Но когда такой фол, когда поднимается вратарь через 20 секунд после фола, не оказывается никакая помощь. Он четко понимает, что мы могли бы по-другому вести эту игру.

Не хочу ничего комментировать. Думаю, ответственные компетентные органы разберутся и будет дана соответственная оценка».