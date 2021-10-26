Экс-голкипер сборной Украины: «В равных составах в матче «Ворскла» – «Шахтер» была бы другая игра»
Вице-президент «Ворсклы»: «Думаю, комитет арбитров разберется со второй желтой карточкой Тилля»
Полтавчане проиграли «Шахтеру» в меньшинстве
Фото: ФК Ворскла
Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак прокомментировал удаление полузащитника Оливье Тилля в матче с «Шахтером» (0:2) в 12-м туре УПЛ.
«Думаю, комитет арбитров разберется, УАФ разберется, дадут объективную оценку того, что происходило.
Но когда такой фол, когда поднимается вратарь через 20 секунд после фола, не оказывается никакая помощь. Он четко понимает, что мы могли бы по-другому вести эту игру.
Не хочу ничего комментировать. Думаю, ответственные компетентные органы разберутся и будет дана соответственная оценка».
«Ворскла» осталась третьей в таблице после поражения.
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