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Вице-президент «Ворсклы»: «Предложенные Кулачу условия в силе»

В полтавском клубе не попрощались окончательно с форвардом, поехавшим с «Динамо» на сбор
Футбол Украинская Премьер-лига
7 июля 23:31
Вице-президент «Ворсклы»: «Предложенные Кулачу условия в силе»
Владислав Кулач / Фото - ФК Ворскла

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак прокомментировал неподписание форвардом Владиславом Кулачем контракта с клубом.

Пробовали договориться, но не вышло. Есть принципиальные позиции, на которых обе стороны стояли по-своему. Просьба поднять зарплату до 20 тысяч евро? Я не хочу это комментировать. Пусть все это останется в кабинете.

Если он захочет – вернется, предложеные нами условия остаются в силе. Выбирать – его прерогатива. Никакого напряжения. Я поминаю его как футболиста и надеюсь, что он поймет нас как клуб.

Кулач провел первый швейцарский сбор с «Динамо». Футболист оформил дубль в матче против любительского «Дивонна» (5:0).

Источник: Fanday.net Сергей Стаднюк
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Теги

Ворскла Владислав Кулач

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