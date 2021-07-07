Дубль Кулача принес победу «Динамо» над любительским клубом из Франции
Вице-президент «Ворсклы»: «Предложенные Кулачу условия в силе»
В полтавском клубе не попрощались окончательно с форвардом, поехавшим с «Динамо» на сбор
7 июля 23:31
Владислав Кулач / Фото - ФК Ворскла
Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак прокомментировал неподписание форвардом Владиславом Кулачем контракта с клубом.
Пробовали договориться, но не вышло. Есть принципиальные позиции, на которых обе стороны стояли по-своему. Просьба поднять зарплату до 20 тысяч евро? Я не хочу это комментировать. Пусть все это останется в кабинете.
Если он захочет – вернется, предложеные нами условия остаются в силе. Выбирать – его прерогатива. Никакого напряжения. Я поминаю его как футболиста и надеюсь, что он поймет нас как клуб.
Кулач провел первый швейцарский сбор с «Динамо». Футболист оформил дубль в матче против любительского «Дивонна» (5:0).
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