Вице-президент «Ювентуса» рассказал, где Роналду проведет следующий сезон

Будущее Дибалы также вскоре решится

Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал для Sky Sport Italia судьбу некоторых игроков в клубе:

«Директор Керубини уже контактировал с агентом Дибалы, который прибудет в Турин на следующей неделе. Времени на решение вопроса с контрактом хватает, это не проблема. Роналду вернется к тренировкам в понедельник. Он останется с нами. Когда Кьеллини вернется из отпуска, мы с ним тоже сможем все обсудить».

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду хочет продлить контракт со «старой синьоры» до 2023 года. Он даже может согласиться на 10-милионное снижение зарплаты.

В минувшем сезоне 36-летний нападающий за 44 матча в составе «зебр», где забил 36 голов и отдал 4 голевые передачи.

Напомним, португальский форвард рассказал о самом сложном моменте в карьере.