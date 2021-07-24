«Аталанта» предлагает «Ювентусу» 30 миллионов за защитника
Вице-президент «Ювентуса» рассказал, где Роналду проведет следующий сезон
Будущее Дибалы также вскоре решится
24 июля 22:11
Криштиану Роналду / фото - Eurosport
Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал для Sky Sport Italia судьбу некоторых игроков в клубе:
«Директор Керубини уже контактировал с агентом Дибалы, который прибудет в Турин на следующей неделе. Времени на решение вопроса с контрактом хватает, это не проблема.
Роналду вернется к тренировкам в понедельник. Он останется с нами.
Когда Кьеллини вернется из отпуска, мы с ним тоже сможем все обсудить».
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду хочет продлить контракт со «старой синьоры» до 2023 года. Он даже может согласиться на 10-милионное снижение зарплаты.
В минувшем сезоне 36-летний нападающий за 44 матча в составе «зебр», где забил 36 голов и отдал 4 голевые передачи.
Напомним, португальский форвард рассказал о самом сложном моменте в карьере.
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