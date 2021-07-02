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Витсель: «В последние 20 минут с Португалией перестали играть в футбол»

Бельгийцы с трудом сдержали финальный штурм соперника
Футбол Евро-2020
09:25
Витсель: «В последние 20 минут с Португалией перестали играть в футбол»
Аксель Витсель / фото - LeSoir

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Аксель Витсель поделился с официальным сайтом UEFA ожиданиями от предстоящей встречи с Италией и рассказал, какие ошибки не стоит повторять его команде:

«Италия обладает очень сильной полузащитой, они заслуживают похвалы. Им нравится управлять игрой, но и нам тоже.

Завтра в середине поля будет тяжело, с нетерпением жду возможности проверить силы на фоне игроков такого уровня.

Думаю, у нас больше индивидуально сильных игроков, но Италия сильна командой. Будет тяжелая битва. Нам не нужно бояться.

Мы не можем играть так, как делали это в последние 20 минут против Португалии, где перестали играть в футбол и просто защищались. С Италией это не сработает».

В 1/8 Евро-2020 Бельгия с трудом одолела Португалию, нанеся лишь один удар в створ ворот соперника. Но команду можно понять, ведь по ходу матча она потеряла двух лидеров из-за травм – Кевина Де Брюйне и Эдена Азара.

Бельгия и Италия сойдутся между собой в рамках четвертьфинала Евро-2020 уже сегодня, в 22:00.

Видео трансляция матча Бельгия – Италия.

Онлайн трансляция матча Бельгия – Италия.

Напомним, Жозе Моуриньо дал свой прогноз на матчи 1/4 чемпионата Европы.

Павел Харченко
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Теги

Бельгия – Италия сборная Бельгии (футбол) Аксель Витсель

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