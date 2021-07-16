Владелец «Ворсклы» – в международном розыске

Пресс-служба Жеваго все отрицает

Константин Жеваго / Фото - Футбол 24

Владелец «Ворсклы» Константин Жеваго оглашен в розыск по обращению государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Бизнесмену инкриминируется растрата 113 миллионов долларов США, принадлежащих АО Банк «Финансы и кредит». Будучи владельцем финансового учреждения, он, по версии следствия, организовал данный процесс.

ГБР объявило Жеваго в розыск в октябре 2019 года. Спустя два месяца суд выдал разрешение на его арест. Пресс-служба бизнесмена не подтверждает информацию о розыске Интерполом. Обвинения также отрицаются.

Ранее сообщалось, что Жеваго может продать «Ворсклу».