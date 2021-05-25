Владелец «Вулверхэмптона» может купить «Бордо»

Французский клуб почти стал банкротом

Фото: twitter.com/girondins

«Бордо» уже в ближайшее время может сменить владельца.

Накануне сообщалось, что французский клуб находится на грани банкротства. Нынешний владелец из США больше не хочет финансировать команду.

Приобрести «Бордо» может китайская компания Fosun, связанная с известным агентом Жорже Мендешем. Эта компания на данный момент владеет «Вулверхэмптоном». Переговоры вот-вот начнутся, сообщает Girondinfos.

Кроме «Бордо» на грани банкротства еще четыре клуба из Франции.