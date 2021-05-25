«Бордо», «Нант» и «Сент-Этьен» находятся на грани банкротства
Владелец «Вулверхэмптона» может купить «Бордо»
Французский клуб почти стал банкротом
07:26
Фото: twitter.com/girondins
«Бордо» уже в ближайшее время может сменить владельца.
Накануне сообщалось, что французский клуб находится на грани банкротства. Нынешний владелец из США больше не хочет финансировать команду.
Приобрести «Бордо» может китайская компания Fosun, связанная с известным агентом Жорже Мендешем. Эта компания на данный момент владеет «Вулверхэмптоном». Переговоры вот-вот начнутся, сообщает Girondinfos.
Кроме «Бордо» на грани банкротства еще четыре клуба из Франции.
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