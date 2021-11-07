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Владельцы «Дженоа» рассматривали на должность главного тренера не только Шевченко, но и его легендарного экс-одноклубника

Но контракт с итальянской командой подпишет все же украинский наставник
Футбол Серия А (Италия)
13:35
Владельцы «Дженоа» рассматривали на должность главного тренера не только Шевченко, но и его легендарного экс-одноклубника
Фото: Twitter

Бывший тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассматривался новыми владельцами «Дженоа» в качестве кандидата на должность главного тренера команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, немаловажным критерием при выборе наставника была его известность во всем мире. Источник не сообщает, по каким причинам в «Дженоа» не вели переговоры с Пирло.

Авторитетные итальянские источники сообщают, что Андрей Шевченко подпишет контракт с «Дженоа» в понедельник, 8-го ноября. Соглашение будет рассчитано до 2023-го года с опцией продления еще на 1 год.

Ранее стало известно, кто будет помогать Шевченко в «Дженоа».

Петр Приходько
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Теги

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