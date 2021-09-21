«Фиорентина» за 30 минут оформила победу над «Дженоа»
Влахович: «Предложения из АПЛ? Я хотел остаться в «Фиорентине»
Форвард не думал уходить летом
20:51
Фото: CalcioMercato
Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович признался, что не горел желанием сменить клуб летом, несмотря на предложения из АПЛ.
«Я хотел остаться в «Фиорентине». В том числе из-за того, что команду возглавил Итальяно. Думаю, здесь я смогу прогрессировать еще больше.
Я забью много голов и отдам много голевых передач. Все остальное придет со временем».
В прошлом сезоне на счету форварда 21 гол в Серии А.
Сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити».
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