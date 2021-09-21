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Влахович: «Предложения из АПЛ? Я хотел остаться в «Фиорентине»

Форвард не думал уходить летом
Футбол Серия А (Италия)
20:51
Влахович: «Предложения из АПЛ? Я хотел остаться в «Фиорентине»
Фото: CalcioMercato

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович признался, что не горел желанием сменить клуб летом, несмотря на предложения из АПЛ.

«Я хотел остаться в «Фиорентине». В том числе из-за того, что команду возглавил Итальяно. Думаю, здесь я смогу прогрессировать еще больше.

Я забью много голов и отдам много голевых передач. Все остальное придет со временем».

В прошлом сезоне на счету форварда 21 гол в Серии А.

Сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити».

Андрей Усмонов
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Фиорентина

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