Вместе с Зинченко в «Ньюкасле» также может оказаться звезда «Барселоны»

«Сороки» планируют конкретно усилиться зимой

Усман Дембеле / фото - Football Espana

Купленный аравийскими шейхами «Ньюкасл» планирует совершить несколько крупных покупок в ближайшее трансферное окно.

Первым на очереди идет 24-летний вингер «Барселоны» Усман Дембеле, сообщает Mundo Deportivo. «Сороки» ведут переговоры с агентами игрока, и хотят сделать его своим главным трансфером этой зимы.

В каталонском клубе хотят сохранить француза, за которого в свое время выплатили 115 миллионов евро, а тренер «блаугранас» Хави считает футболиста ключевым в своей команде и настаивает на продлении с ним контракта.

Текущее соглашение нападающего с «сине-гранатовыми» истекает этим летом, а авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.

Француз известен своими проблемами с дисциплиной и уже дважды был оштрафован за последний месяц из-за опозданий на тренировки.

Ранее сообщалось, что также «Ньюкасл» планирует зимой подписать защитника «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко.