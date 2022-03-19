Российская пропаганда пробила дно. «Матч ТВ» мгновенно переключает кадры с украинским флагом во время матча «Вест Хэма» Ярмоленко
«Вместе за Украину». Игроки клубов Бундеслиги записали трогательное обращение и призвали всех нам помогать
Весь футбольный мир выступает против российского фашизма
19 марта 15:05
Левандовски на Альянц-Арене, которая подсвечивается цветами украинского флага / Фото: Getty Images
Футболисты немецкой Бундеслиги записали видеообращение касательно вторжения россии в Украину и призвали всех помогать нашей стране. Видео доступно в официальном Instagram Бундеслиги.
«Война и страдания в Украине нас глубоко встревожили. До сих пор шокирован от кадров из Украины. Будущее украинцев волнует всех нас, поэтому я решил помочь финансово. Наши мысли с невинными людьми. Ситуация в Украине катастрофична для людей. Именно поэтому Немецкий футбольный союз приступил к сбору средств. Война в Украине касается каждого. Помогай, где можешь. Каждый может помочь. Любым удобным способом.
Поможем вместе. Ненависть и война – не выход. Футбол поддерживает мир и диалог. Люди в Украине нуждаются в нашей помощи сейчас. Украина, ты сейчас в наших мыслях и сердцах. Им нужна наша помощь, поэтому я решил помочь финансово. Присоединяйтесь. Вместе за Украину. Мы помогаем всем, кто в этом нуждается. Всем спасибо».
Напомним, российский «Матч ТВ» окончательно пробил дно и доказал, что боится показывать в кадре украинский флаг.
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