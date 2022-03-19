«Вместе за Украину». Игроки клубов Бундеслиги записали трогательное обращение и призвали всех нам помогать

Левандовски на Альянц-Арене, которая подсвечивается цветами украинского флага / Фото: Getty Images

Футболисты немецкой Бундеслиги записали видеообращение касательно вторжения россии в Украину и призвали всех помогать нашей стране. Видео доступно в официальном Instagram Бундеслиги.

Поможем вместе. Ненависть и война – не выход. Футбол поддерживает мир и диалог. Люди в Украине нуждаются в нашей помощи сейчас. Украина, ты сейчас в наших мыслях и сердцах. Им нужна наша помощь, поэтому я решил помочь финансово. Присоединяйтесь. Вместе за Украину. Мы помогаем всем, кто в этом нуждается. Всем спасибо».