Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Футбол (4 события из 29) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Манчестер Сити - Брайтон -:- Перенесен
14:30 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Нант - Лилль 0:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Бавария - Унион Берлин 4:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (10 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед -:- Перенесен
16:00 Лестер - Брентфорд -:- Запланирован
18:30 Тоттенхэм - Вест Хэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Монако - ПСЖ -:- Запланирован
16:00 Бордо - Монпелье -:- Запланирован
18:05 Реймс - Лион -:- Запланирован
21:45 Марсель - Ницца -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 РБ Лейпциг - Айнтрахт -:- Запланирован
18:30 Вольфсбург - Байер -:- Запланирован
20:30 Кельн - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
09:10
Бокс. Чемпионат мира. Белград

«Вместе за Украину». Игроки клубов Бундеслиги записали трогательное обращение и призвали всех нам помогать

Весь футбольный мир выступает против российского фашизма
Футбол Бундеслига (Германия)
19 марта 15:05
«Вместе за Украину». Игроки клубов Бундеслиги записали трогательное обращение и призвали всех нам помогать
Левандовски на Альянц-Арене, которая подсвечивается цветами украинского флага / Фото: Getty Images

Футболисты немецкой Бундеслиги записали видеообращение касательно вторжения россии в Украину и призвали всех помогать нашей стране. Видео доступно в официальном Instagram Бундеслиги.

«Война и страдания в Украине нас глубоко встревожили. До сих пор шокирован от кадров из Украины. Будущее украинцев волнует всех нас, поэтому я решил помочь финансово. Наши мысли с невинными людьми. Ситуация в Украине катастрофична для людей. Именно поэтому Немецкий футбольный союз приступил к сбору средств. Война в Украине касается каждого. Помогай, где можешь. Каждый может помочь. Любым удобным способом.

Поможем вместе. Ненависть и война – не выход. Футбол поддерживает мир и диалог. Люди в Украине нуждаются в нашей помощи сейчас. Украина, ты сейчас в наших мыслях и сердцах. Им нужна наша помощь, поэтому я решил помочь финансово. Присоединяйтесь. Вместе за Украину. Мы помогаем всем, кто в этом нуждается. Всем спасибо».

Напомним, российский «Матч ТВ» окончательно пробил дно и доказал, что боится показывать в кадре украинский флаг.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Роберт Левандовски

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Левандовски вывел «Баварию» на матч Бундеслиги с капитанской повязкой в цветах Украины
Левандовски вывел «Баварию» на матч Бундеслиги с капитанской повязкой в цветах Украины
Футбол Бундеслига (Германия)
26 февраля 21:36
Рибери: «Левандовски заслужил «Золотой мяч» в прошлом году, да и годом ранее»
Рибери: «Левандовски заслужил «Золотой мяч» в прошлом году, да и годом ранее»
Футбол Бундеслига (Германия)
25 февраля 13:13
Мюллер: «Месси выиграл «Золотой мяч», потому что победителя определяют голосованием журналистов»
Мюллер: «Месси выиграл «Золотой мяч», потому что победителя определяют голосованием журналистов»
Футбол Бундеслига (Германия)
20 февраля 13:40

Новости: Футбол

«Холодные, замкнутые, подозрительные». Война открыла глаза Де Дзерби на то, какими на самом деле являются украинцы
«Холодные, замкнутые, подозрительные». Война открыла глаза Де Дзерби на то, какими на самом деле являются украинцы
Украинская Премьер-лига
19 марта 20:10
Поворознюк: «Мы русским таких п*здюлей дадим, что нас хотя бы остановили на Урале»
Поворознюк: «Мы русским таких п*здюлей дадим, что нас хотя бы остановили на Урале»
Украинская Премьер-лига
19 марта 16:43
Каштру: «Мировым лидерам и политикам должно быть стыдно за то, что они до сих пор не остановили войну в Украине»
Каштру: «Мировым лидерам и политикам должно быть стыдно за то, что они до сих пор не остановили войну в Украине»
В Европе
19 марта 16:25
Михайличенко: «Если понадобится, то я возьму в руки оружие и буду воевать за Украину»
Михайличенко: «Если понадобится, то я возьму в руки оружие и буду воевать за Украину»
Украинские легионеры
19 марта 16:10
Федецкий: «Даже не хочу говорить о Тимощуке. Не знаю, как ему дальше с этим жить»
Федецкий: «Даже не хочу говорить о Тимощуке. Не знаю, как ему дальше с этим жить»
Сборная Украины
19 марта 15:56
Зозуля: «россияне до сих пор верят, что Бандера жив. К ним обращаться толку нет, они пробитые»
Зозуля: «россияне до сих пор верят, что Бандера жив. К ним обращаться толку нет, они пробитые»
Украинские легионеры
19 марта 15:50
Денисов – о путине: «За 20 дней затмить Гитлера, надо было очень постараться»
Денисов – о путине: «За 20 дней затмить Гитлера, надо было очень постараться»
Украинская Премьер-лига
19 марта 15:35
20-летний полузащитник «Мариуполя» не выходит на связь уже две недели
20-летний полузащитник «Мариуполя» не выходит на связь уже две недели
Украинская Премьер-лига
19 марта 15:18
«Вместе за Украину». Игроки клубов Бундеслиги записали трогательное обращение и призвали всех нам помогать
«Вместе за Украину». Игроки клубов Бундеслиги записали трогательное обращение и призвали всех нам помогать
Бундеслига (Германия)
19 марта 15:05
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко общался с российскими спортсменами о войне: «Титулованные бойцы напуганы»
Виталий Кличко общался с российскими спортсменами о войне: «Титулованные бойцы напуганы»
Бокс Профессиональный бокс
16 марта 20:50
Сборной Украины могут предоставить прямую путевку на чемпионат мира-2022
Сборной Украины могут предоставить прямую путевку на чемпионат мира-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
17 марта 16:45
1
Обращение Бориса Колесникова к российским хоккеистам из НХЛ
Обращение Бориса Колесникова к российским хоккеистам из НХЛ
Хоккей Хоккейная Суперлига
18 марта 12:00
Гол Ярмоленко на 112-й минуте матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
Гол Ярмоленко на 112-й минуте матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
Футбол Лига Европы UEFA
18 марта 09:02
1
Экс-игрок московского ЦСКА: «Тимощук оказался говном»
Экс-игрок московского ЦСКА: «Тимощук оказался говном»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 марта 16:17
Главный тренер «Вест Хэма»: «Имя Ярмоленко будут вспоминать во всем мире»
Главный тренер «Вест Хэма»: «Имя Ярмоленко будут вспоминать во всем мире»
Футбол Лига Европы UEFA
18 марта 09:30
Все новости