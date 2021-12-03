Вновь не сыграет. Рамос пропустит очередной матч ПСЖ

Защитник продолжает лечиться

Marca

Защитник ПСЖ Серхио Рамос не сыграет в матче с «Лансом».

Из-за мышечного повреждения 35-летний испанец не сыграет в очередной игре парижан. Он также не сыграл против «Ниццы» на этой неделе.

Правда, на этот раз сайт парижан сообщил, что у защитника имеется небольшое повреждение.

Рамос в этом сезоне сыграл лишь один матч – против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Матч «Ланс» – ПСЖ состоится 4 декабря.