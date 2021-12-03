Футбольный Бог чудом спас «Ниццу» от поражения ПСЖ
Вновь не сыграет. Рамос пропустит очередной матч ПСЖ
Защитник продолжает лечиться
18:50
Marca
Защитник ПСЖ Серхио Рамос не сыграет в матче с «Лансом».
Из-за мышечного повреждения 35-летний испанец не сыграет в очередной игре парижан. Он также не сыграл против «Ниццы» на этой неделе.
Правда, на этот раз сайт парижан сообщил, что у защитника имеется небольшое повреждение.
Рамос в этом сезоне сыграл лишь один матч – против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
Матч «Ланс» – ПСЖ состоится 4 декабря.
Комментарии 0