Во время матча чемпионата Польши фанаты развернули баннер с путиным перед повешением

Фото: ВВС

Во время матча чемпионата Польши между «Лехом» и «Легией» фанаты развернули баннер, где был изображен президент рф владимир путин с удавкой на шее. К тому же, фанаты исполнили уже всем известный в Польше заряд «Ruska kurwa».

"Ruska kurwa" and a huge banner with #Putin in a noose



In such an atmosphere today match between #Poznań "Lech" and #Warsaw "Legia" was held. pic.twitter.com/X0QVVJU71x