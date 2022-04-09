Друг путина: «Я расстроен и разочарован им. россия не должна отрицать свою ответственность за военные преступления»
Во время матча чемпионата Польши фанаты развернули баннер с путиным перед повешением
Военному преступнику – смерть!
Фото: ВВС
Во время матча чемпионата Польши между «Лехом» и «Легией» фанаты развернули баннер, где был изображен президент рф владимир путин с удавкой на шее. К тому же, фанаты исполнили уже всем известный в Польше заряд «Ruska kurwa».
"Ruska kurwa" and a huge banner with #Putin in a noose— NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2022
In such an atmosphere today match between #Poznań "Lech" and #Warsaw "Legia" was held. pic.twitter.com/X0QVVJU71x
Ранее бывший владелец «Милана» и друг путина Сильвио Берлускони сообщил, что разочаровался в президенте рф.