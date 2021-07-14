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Во время празднования победы Италии на Евро был убит наркоторговец

Праздник был испорчен преступными разборками
Футбол Евро-2020
11:31
Во время празднования победы Италии на Евро был убит наркоторговец
фото - Bloomberg

Сборная Италии, выиграв на Евро-2020, подарила своей стране настоящий праздник. Но веселье на итальянских улицах послужило отличной возможностью для преступников проводить свои разборки.

Погибло три человека, и среди них был известный наркоторговец Маттео Анастасио. Убийцы воспользовались шумом от празднования, чтобы заглушить выстрелы. При нападении даже пострадал ребенок.

Сотрудники полиции прокомментировали для The Sun эту ситуацию:

«Банда использовала торжества, чтобы осуществить свое нападение, и не испытывала никаких угрызений совести из-за того, что маленький шестилетний мальчик попал под перекрестный огонь».

Сам финал Евро также не прошел без инцидентов. Английские фанаты устроили многочисленные драки на улицах, в барах и даже на самом стадионе. А перед началом матча толпа безбилетников устроила давку перед «Уэмбли», сломав ребро отцу игрока английский сборной.

А в итальянской провинции Катань во время празднования погибло еще 4 человека.

Павел Харченко
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