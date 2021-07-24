Додо: «Шахтер» готов на процентов 70-80»
Воробей: «С Луческу будет больший спрос, Де Дзерби нужно достучаться до игроков»
Экс-форвард «Шахтера» поделился ожиданиями от борьбы за чемпинство в УПЛ
Андрей Воробей / Фото - Twitter
Бывший нападающий «Шахтера» Андрей Воробей считает, что в новом сезоне украинской Премьер-лиги бороться за чемпионство снова будут две команды.
Чемпионство снова будут оспаривать только две команды?
Думаю, да. По крайней мере, на данный момент я не вижу конкурентов «Динамо» и «Шахтеру» на столь длинной дистанции.
Для Мирчи Луческу это будет второй сезон у руля «Динамо». Команда будет прибавлять?
Румынский специалист уже внес весомую лепту в игру и результаты бело-синих. У «Динамо» есть дух победителя. Наставник перестроил игру коллектива. Теперь многое будет зависеть от клуба, как он будет работать на усиление состава, особенно под Лигу чемпионов. Тем не менее в нынешнем сезоне спрос с наставника, как мне кажется, будет побольше.
Насколько быстро Роберто Де Дзерби удастся воплотить в жизнь свои планы вместе с «Шахтером»?
У итальянского тренера есть материал, с которым можно не только работать, но и добиваться результата. В «Шахтере» большой выбор высококлассных исполнителей, поэтому здесь многое будет зависеть от самого наставника, насколько быстро ему удастся достучаться до игроков. Мне интересным представляется соперничество «Динамо» и «Шахтера» в нынешнем сезоне.
Ранее защитник «Шахтера» Додо высказался о стартовом матче сезона.
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