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Воробей: «С Луческу будет больший спрос, Де Дзерби нужно достучаться до игроков»

Экс-форвард «Шахтера» поделился ожиданиями от борьбы за чемпинство в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
11:41
Воробей: «С Луческу будет больший спрос, Де Дзерби нужно достучаться до игроков»
Андрей Воробей / Фото - Twitter

Бывший нападающий «Шахтера» Андрей Воробей считает, что в новом сезоне украинской Премьер-лиги бороться за чемпионство снова будут две команды.

Чемпионство снова будут оспаривать только две команды?

Думаю, да. По крайней мере, на данный момент я не вижу конкурентов «Динамо» и «Шахтеру» на столь длинной дистанции.

Для Мирчи Луческу это будет второй сезон у руля «Динамо». Команда будет прибавлять?

Румынский специалист уже внес весомую лепту в игру и результаты бело-синих. У «Динамо» есть дух победителя. Наставник перестроил игру коллектива. Теперь многое будет зависеть от клуба, как он будет работать на усиление состава, особенно под Лигу чемпионов. Тем не менее в нынешнем сезоне спрос с наставника, как мне кажется, будет побольше.

Насколько быстро Роберто Де Дзерби удастся воплотить в жизнь свои планы вместе с «Шахтером»?

У итальянского тренера есть материал, с которым можно не только работать, но и добиваться результата. В «Шахтере» большой выбор высококлассных исполнителей, поэтому здесь многое будет зависеть от самого наставника, насколько быстро ему удастся достучаться до игроков. Мне интересным представляется соперничество «Динамо» и «Шахтера» в нынешнем сезоне.

Ранее защитник «Шахтера» Додо высказался о стартовом матче сезона.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Воробей Мирча Луческу Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк Динамо Киев

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