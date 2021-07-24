Воробей: «Украинский футбол потихоньку движется в правильном направлении»

Андрей Воробей / Фото - UA-Футбол

Бывший нападающий «Шахтера» Андрей Воробей высказался по поводу возвращения к формату УПЛ в 16 команд. Также эксперт назвал фаворитов в борьбе за еврокубки.

16 команд? В принципе, соревнования с разделением на шестерки тоже несли в себе интригу. Однако я приверженец классической формулы турнира.

Фавориты борьбы за еврокубки? Крайне сложно об этом говорить перед стартом чемпионата. Более стабильно межсезонье прошла «Заря», но опять же, в первых пяти-шести турах нужно посмотреть на готовность той же «Десны», «Ворсклы», «Колоса», «Александрии». Заявлять об амбициях может каждый, но как будет на самом деле, покажут стартовые поединки. Интересно будет увидеть «Днепр-1».

Подобное можно сказать и о коллективах, которые будут бороться за выживание, ведь в нынешнем сезоне опасная зона состоит сразу из четырех команд… Здесь нужно будет смотреть даже не по результату, а по игре, демонстрируемой командами.

Конечно, сравнивать с 2011, 2012, 2013 годами, когда были бешеные зарплаты, уровень легионеров был солидным, пока нет смысла. Война на Востоке страны очень сильно повлияла на весь уровень жизни.

Тем не менее, мне кажется, что наш футбол потихоньку движется в правильном направлении. И последний чемпионат Европы тому подтверждением, где сборная Украины вошла в восьмерку лучших сборных континента.

Сейчас уровень команд в чемпионате становится более ровным, не считая двух наших грандов. Конкуренция растет. И если всякие вирусы не повлияет на жизнедеятельность в стране, и болельщик будет на трибунах, то качество игры возрастет, поскольку зритель вносит огромную лепту в развитие футбола.