«Ворскла» объявила о подписании экс-форварда «Динамо»

Футболист присоединился к полтавчанам в качестве свободного агента

Адеринсола Эсеола / Фото - Twitter

Нападающий Адеринсола Эсеола стал игроком «Ворсклы». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Последней командой украинца нигерийского происхождения был казахстанский «Кайрат». К полтавчанам он присоединился в качестве свободного агента.

До 2011 года Эсеола находился в системе киевского «Динамо». В Украине он также выступал за «Десну», «Александрию», «Арсенал» и «Зирку».

Напомним, на просмотре в столичном клубе сейчас находится экс-форвард «Ворсклы» Владислав Кулач.