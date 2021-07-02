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«Ворскла» объявила о подписании экс-форварда «Динамо»

Футболист присоединился к полтавчанам в качестве свободного агента
Футбол Украинская Премьер-лига
10:12
«Ворскла» объявила о подписании экс-форварда «Динамо»
Адеринсола Эсеола / Фото - Twitter

Нападающий Адеринсола Эсеола стал игроком «Ворсклы». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Последней командой украинца нигерийского происхождения был казахстанский «Кайрат». К полтавчанам он присоединился в качестве свободного агента.

До 2011 года Эсеола находился в системе киевского «Динамо». В Украине он также выступал за «Десну», «Александрию», «Арсенал» и «Зирку».

Напомним, на просмотре в столичном клубе сейчас находится экс-форвард «Ворсклы» Владислав Кулач.

Сергей Стаднюк
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Теги

Адеринсола Эсеола Ворскла Кайрат

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