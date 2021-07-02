Экс-защитник «Александрии» и «Кортрейка» подписал контракт с «Ворсклой»
«Ворскла» объявила о подписании экс-форварда «Динамо»
Футболист присоединился к полтавчанам в качестве свободного агента
Адеринсола Эсеола / Фото - Twitter
Нападающий Адеринсола Эсеола стал игроком «Ворсклы». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Последней командой украинца нигерийского происхождения был казахстанский «Кайрат». К полтавчанам он присоединился в качестве свободного агента.
До 2011 года Эсеола находился в системе киевского «Динамо». В Украине он также выступал за «Десну», «Александрию», «Арсенал» и «Зирку».
Напомним, на просмотре в столичном клубе сейчас находится экс-форвард «Ворсклы» Владислав Кулач.
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