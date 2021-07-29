«Ворскла» – первый украинский клуб, проигравший финской команде в еврокубках

Полтавчане уступили лишь в экстратайме





Фото: Ворскла

Полтавская «Ворскла» стала первым в истории украинским клубом, уступившим команде из Финляндии в еврокубках. Полтавчане в экстратайме проиграли КуПСу в Лиге Конференций (2:3).



Ранее в Кубке UEFA в сезоне 1996/1997 гг. одесский «Черноморец» победил ХИК (2:0) и затем сыграл с ними вничью (2:2).

В сезоне 2001/02 гг. в Кубке UEFA киевский ЦСКА обыграл «Йокерит» дважды со счетом 2:0. Еще одна ничья была у «Ворсклы» в нынешнем сезоне с КуПСом (2:2).