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«Ворскла» – первый украинский клуб, проигравший финской команде в еврокубках

Полтавчане уступили лишь в экстратайме

Футбол Лига конференций UEFA
29 июля 22:18
«Ворскла» – первый украинский клуб, проигравший финской команде в еврокубках
Фото: Ворскла

Полтавская «Ворскла» стала первым в истории украинским клубом, уступившим команде из Финляндии в еврокубках. Полтавчане в экстратайме проиграли КуПСу в Лиге Конференций (2:3).

Ранее в Кубке UEFA в сезоне 1996/1997 гг. одесский «Черноморец» победил ХИК (2:0) и затем сыграл с ними вничью (2:2).

В сезоне 2001/02 гг. в Кубке UEFA киевский ЦСКА обыграл «Йокерит» дважды со счетом 2:0. Еще одна ничья была у «Ворсклы» в нынешнем сезоне с КуПСом (2:2).

Карен Агабекян
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Теги

КуПС (футбол) Ворскла

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