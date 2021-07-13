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«Ворскла» подписала защитника, забившего 10 мячей в Первой лиге

Полтавчане усилились результативным центрбеком
Футбол Украинская Премьер-лига
18:03
«Ворскла» подписала защитника, забившего 10 мячей в Первой лиге
Богдан Кушниренко / Фото - ФК Ворскла

Защитник Богдан Кушниренко стал игроком «Ворсклы». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Последней командой футболиста был «Николаев». В минувшем сезоне Первой лиге он отличился 10 мячами и результативной передачей в 26 матчах.

Контракт с Кушниренко подписан на один год. 25-летний игрок, помимо основной позиции центрального защитника, может сыграть опорного хавбека.

Ранее «Ворскла» взяла полузащитника «Шахтера» Владислава Вакулу в длительную аренду.

Сергей Стаднюк
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Теги

Ворскла МФК Николаев

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