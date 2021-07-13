Второй шанс. «Ворскла» взяла Вакулу в длительную аренду
«Ворскла» подписала защитника, забившего 10 мячей в Первой лиге
Полтавчане усилились результативным центрбеком
Богдан Кушниренко / Фото - ФК Ворскла
Защитник Богдан Кушниренко стал игроком «Ворсклы». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Последней командой футболиста был «Николаев». В минувшем сезоне Первой лиге он отличился 10 мячами и результативной передачей в 26 матчах.
Контракт с Кушниренко подписан на один год. 25-летний игрок, помимо основной позиции центрального защитника, может сыграть опорного хавбека.
Ранее «Ворскла» взяла полузащитника «Шахтера» Владислава Вакулу в длительную аренду.
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