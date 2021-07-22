«Ворскла» упустила победу над «КуПСом» в первом матче квалификации Лиги конференций

Полтавчане пропустили в конце встречи

Фото: ФК Ворскла

«Ворскла» в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций упустила победу над финским «КуПСом».

Полтавчане тяжело начали встречу и пропустили быстрый мяч от Удо. Однако уже к середине тайма «Ворскла» смогла обосноваться на тяжелом штучном газоне и еще в первом тайме сравняла счет. Кане прорвался по флангу и катнул мяч в ворота.

Во втором тайме «Ворскла» продолжила контролировать матч и смогла выйти вперед. Рефери увидел игру рукой соперника в штрафной и назначил пенальти. Тилль реализовал приговор.

Позже «Ворскла» отошла назад, отдав инициативу сопернику, но «КуПС» не смог ничего создать. Казалось, матч идет до логического конца, но на седьмой добавленной минуте финны забили. Томас затолкал мяч в ворота.

Обзор матча





Лига конференций. Квалификация. 2-й раунд.

«КуПС» – «Ворскла» 2:2

Голы: Удо, 6, Томас, 90+7 – Кане, 29, Тилль, 56 (пен.)

«КуПС»: Крайдль, Тойвомяки (Хейнонен, 82), Каррильо, Томас, Хямяляйнен, Узочокву, Попович (Икауниекс, 62), Аджей-Боатенг, Ниссиля, Себбан (Ранжел, 78), Удо.

«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Чеснаков, Пердута, Бондаренко, Якубу, Кане (Челядин, 76), Скляр, Тилль, Пуцлин, Степанюк (Вакула, 81).