Ризнык: «Ворскле» вполне по силам пройти «КуПС»
«Ворсклу» и «КуПС» рассудит арбитр, недавно работавший на матче сборной Украины
На ответном поединке второго раунда квалификации Лиги конференций будет работать чешская бригада
25 июля 10:11
Павел Орел / Фото - Sport.cz
Определились официальные лица ответного матча второго раунда квалификации Лиги конференций «Ворскла» – «КуПС». Об этом сообщает пресс-служба UEFA.
Поединок обслужит чешская бригада арбитров во главе с Павлом Орелом. На линиях ему помогут Якуб Грабовски и Радек Котик. Четвертый рефери – Ян Махалек.
Первая встреча завершилась ничьей 2:2. Вторая игра пройдет в Полтаве в четверг, 29 июля.
Примечательно, что недавно Орел обслуживал матч сборной Украины. В товарищеском поединке «сине-желтые» сыграли вничью с Бахрейном (1:1).
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