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Воспитанник «Шахтера» перешел в латвийский клуб
Игрок не играл за основную команду
22 июля 12:42
Роман Якуба / фото - FootBoom
Защитник донецкого «Шахтера» Роман Якуба стал игроком латвийского клуба, сообщает официальный сайт латвийской футбольной федерации.
20-летний украинец подписал контракт с «Валмиерой». Пока что не сообщаются детали соглашения.
Роман несколько раз тренировался с основным составом команды, выступая за команды «горняков» U-19 и U-21.
Напомним, футболисты «Шахтера» вакцинировались от коронавируса.
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