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Воспитанник «Шахтера» перешел в латвийский клуб

Игрок не играл за основную команду
Футбол Украинская Премьер-лига
22 июля 12:42
Воспитанник «Шахтера» перешел в латвийский клуб
Роман Якуба / фото - FootBoom

Защитник донецкого «Шахтера» Роман Якуба стал игроком латвийского клуба, сообщает официальный сайт латвийской футбольной федерации.

20-летний украинец подписал контракт с «Валмиерой». Пока что не сообщаются детали соглашения.

Роман несколько раз тренировался с основным составом команды, выступая за команды «горняков» U-19 и U-21.

Напомним, футболисты «Шахтера» вакцинировались от коронавируса.

Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк

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