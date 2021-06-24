Для кого вообще этот матч? Ни из Украины, ни из Швеции невозможно приехать на матч Евро в Глазго
Возле посольства Швеции вывесили слова благодарности за 1/8 финала Евро-2020
Украинские болельщики поблагодарили соперника за помощь
Фото: ua-football
В Киеве возле посольства Швеции вывесили шведский флаг с надписью «Спасибо Швеции за 1/8 финала».
Отметим, что победа Швеции над Польшей (3:2) помогла Украине выйти в плей-офф чемпионата Европы.
Напомним, теперь 29 июня Украина сыграет против Швеции в 1/8 финала. Пока статистика личных встреч в пользу команды Андрея Шевченко.