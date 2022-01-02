Возвращают интригу в Примеру? «Реал» уступил аутсайдеру, во второй раз за три игры потеряв очки

«Сливочные» пропустили в самом начале встречи

фото - Marca

В матче 19-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал мадридских соседей из «Реала».

Удачный прессинг на 9-й минуте привел к голу Унала в ворота Тибо Куртуа.

Мадридцы так и не смогли вернуться в игру, и потеряли очки во второй за три игры испанского чемпионата.



Уже в следующем матче бельгийца в рамке ворот «сливочных» скорее всего займет украинец Андрей Лунин.

Турнирная таблица Примеры.

Примера, 19-й тур

«Хетафе» – «Реал» 1:0

Голы: Унал, 9

«Хетафе»: Сория, Суарес, Митрович, Кабако (Ньом, 83), Куэнка, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья (Флорентину, 74), Сандро Рамирес (Мата, 64), Унал (Янкто, 83).

«Реал»: Куртуа, Алаба, Милитао, Менди (Марсело, 46), Иско, Петер, Модрич, Кроос, Каземиро, Васкес, Бензема, Асенсио (Азар, 46), Родриго (Мариано Диас, 67).

Предупреждения: Родриго (21), Суарес (56), Арамбарри (82).