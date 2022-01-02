Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 1
Сегодня 6
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (4 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Окончен
17:00 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Окончен
17:00 Лестер - Норвич -:- Перенесен
19:30 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Окончен
Футбол (1 событие из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Лидс - Бернли 1:1 Окончен 1-й тайм
Футбол (6 событий из 11) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Лидс - Бернли 1:1 Окончен 1-й тайм
16:00 Саутгемптон - Ньюкасл : Перенесен
18:30 Челси - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
15:00 Хетафе - Реал 1:0 Окончен
17:15 Атлетико - Райо Вальекано -:- Запланирован
22:00 Мальорка - Барселона -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:00 Вильярреал - Леванте -:- Запланирован

Возвращают интригу в Примеру? «Реал» уступил аутсайдеру, во второй раз за три игры потеряв очки

«Сливочные» пропустили в самом начале встречи
Футбол Примерa (Испания)
16:55
Возвращают интригу в Примеру? «Реал» уступил аутсайдеру, во второй раз за три игры потеряв очки
фото - Marca

В матче 19-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал мадридских соседей из «Реала».

Удачный прессинг на 9-й минуте привел к голу Унала в ворота Тибо Куртуа.

Мадридцы так и не смогли вернуться в игру, и потеряли очки во второй за три игры испанского чемпионата.

Уже в следующем матче бельгийца в рамке ворот «сливочных» скорее всего займет украинец Андрей Лунин.

Турнирная таблица Примеры.

Примера, 19-й тур

«Хетафе» – «Реал» 1:0

Голы: Унал, 9

«Хетафе»: Сория, Суарес, Митрович, Кабако (Ньом, 83), Куэнка, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья (Флорентину, 74), Сандро Рамирес (Мата, 64), Унал (Янкто, 83).

«Реал»: Куртуа, Алаба, Милитао, Менди (Марсело, 46), Иско, Петер, Модрич, Кроос, Каземиро, Васкес, Бензема, Асенсио (Азар, 46), Родриго (Мариано Диас, 67).

Предупреждения: Родриго (21), Суарес (56), Арамбарри (82).

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Реал Мадрид (футбол) Хетафе

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Куртуа вышел в основе после карантина и отложил первый за год матч Лунина до среды
Куртуа вышел в основе после карантина и отложил первый за год матч Лунина до среды
Футбол Украинские легионеры
15:22
Анчелотти: «Лунин не играет, потому что он в одной команде с лучшим вратарем мира»
Анчелотти: «Лунин не играет, потому что он в одной команде с лучшим вратарем мира»
Футбол Примерa (Испания)
09:52
Обменяют на Лунина? «Реал» интересуется форвардом чемпионов Франции
Обменяют на Лунина? «Реал» интересуется форвардом чемпионов Франции
Футбол Примерa (Испания)
01 января 20:21
Названо условие, при котором «Реал» продлит контракт с 36-летним Модричем
Названо условие, при котором «Реал» продлит контракт с 36-летним Модричем
Футбол Примерa (Испания)
01 января 13:35
Экс-президент «Реала»: «Трансфер Роналду оказался самым дешевым в истории клуба»
Экс-президент «Реала»: «Трансфер Роналду оказался самым дешевым в истории клуба»
Футбол В Европе
31 декабря 2021г. 21:33
Экс-президент «Барселоны»: «Президент Примеры ненавидит «Барсу» и то, что она олицетворяет»
Экс-президент «Барселоны»: «Президент Примеры ненавидит «Барсу» и то, что она олицетворяет»
Футбол Примерa (Испания)
31 декабря 2021г. 21:05

Новости: Футбол

Гвардиола: «Дайте титул АПЛ нам, и мы полетим на Мальдивы»
Гвардиола: «Дайте титул АПЛ нам, и мы полетим на Мальдивы»
Премьер-Лига (Англия)
17:01
Возвращают интригу в Примеру? «Реал» уступил аутсайдеру, во второй раз за три игры потеряв очки
Возвращают интригу в Примеру? «Реал» уступил аутсайдеру, во второй раз за три игры потеряв очки
Примерa (Испания)
16:55
«Барселона» не может заявить Торреса из-за финансовых проблем
«Барселона» не может заявить Торреса из-за финансовых проблем
Примерa (Испания)
16:34
Здравствуй, Англия! Миколенко представили на стадионе «Эвертона»
Здравствуй, Англия! Миколенко представили на стадионе «Эвертона»
Украинские легионеры
16:05
Он тоже человек! Месси сдал положительный тест на коронавирус
Он тоже человек! Месси сдал положительный тест на коронавирус
Лига 1 (Франция)
15:57
Источник: Шевченко встретился с российским футболистом, чтобы пригласить его в «Дженоа»
Источник: Шевченко встретился с российским футболистом, чтобы пригласить его в «Дженоа»
Серия А (Италия)
15:41
Куртуа вышел в основе после карантина и отложил первый за год матч Лунина до среды
Куртуа вышел в основе после карантина и отложил первый за год матч Лунина до среды
Украинские легионеры
15:22
«Милан» и «Интер» сразятся за капитана «Торино»
«Милан» и «Интер» сразятся за капитана «Торино»
Серия А (Италия)
14:41
«Салернитана» обзавелась новым владельцем и продолжит играть в Серии А
«Салернитана» обзавелась новым владельцем и продолжит играть в Серии А
Серия А (Италия)
14:28
Все новости

Популярные новости

«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
03:52
5
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 11:59
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 20:41
Все новости