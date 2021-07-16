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Возвращение легенды. Селезнев принес победу «Минаю» в первом летнем матче

Форвард реализовал победное пенальти
Футбол Украинская Премьер-лига
11:11
Возвращение легенды. Селезнев принес победу «Минаю» в первом летнем матче
Евгений Селезнев / фото - Sport24

Ужгородский «Минай» провел первый контрольный матч в сезоне с футбольной академией Мункач.

Победу команде Василия Кобина принес скандальный Евгений Селезнев, который сейчас находится на просмотре у закарпатского клуба.

Селезнев реализовал 11-метровый удар на 54-й минуте встречи, чем принес «Минаю» победу в первом контрольном матче лета.

Ранее стало известно, что несмотря на последнее место в УПЛ минувшего сезона, «Минай» останется в высшем дивизионе, заменив в Премьер-лиге донецкий «Олимпик», который снялся с турнира.

Ранее,  Кобин заявил, что Селезнев хочет, что бы болельщики перестали вспоминать о нем, как о алкоголике.

Источник: UA-Football Павел Харченко
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Теги

Минай Евгений Селезнев Василий Кобин

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