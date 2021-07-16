Кобин: «Минай» находится в стороне от кабинетных решений. У нас идет работа»
Возвращение легенды. Селезнев принес победу «Минаю» в первом летнем матче
Форвард реализовал победное пенальти
Евгений Селезнев / фото - Sport24
Ужгородский «Минай» провел первый контрольный матч в сезоне с футбольной академией Мункач.
Победу команде Василия Кобина принес скандальный Евгений Селезнев, который сейчас находится на просмотре у закарпатского клуба.
Селезнев реализовал 11-метровый удар на 54-й минуте встречи, чем принес «Минаю» победу в первом контрольном матче лета.
Ранее стало известно, что несмотря на последнее место в УПЛ минувшего сезона, «Минай» останется в высшем дивизионе, заменив в Премьер-лиге донецкий «Олимпик», который снялся с турнира.
Ранее, Кобин заявил, что Селезнев хочет, что бы болельщики перестали вспоминать о нем, как о алкоголике.
Комментарии 0