«Родился еще в СССР и играл самодельными мячами». В Англии оригинально представили игроков сборной Украины
Вратарь Англии: «У нас есть все, чтобы идеально подготовиться к Украине»
Игра состоится 3 июля
Фото: Sky Sports
Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд уверен, что команда отлично подготовиться к матчу с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Слова игрока приводит сайт UEFA.
«У нас есть все, чтобы идеально подготовиться к субботней игре. У нас четыре аналитика, а то даже и больше. Они очень много работают каждый день. И у тренера есть вся необходимая информация перед следующей игрой.
В Риме мы должны создать свою собственную атмосферу. И нам это вполне по силам. Конечно, на «Уэмбли» мы чувствуем себя как дома, в матче против Германии у нас была фантастическая поддержка. Так же было и по ходу группового этапа. Так что в субботу у нас будет дополнительная мотивация - вернуться в Лондон на полуфинал и сыграть при 60 000 болельщиков».
Игра состоится 3 июля в 22:00.
Онлайн трансляция Украина – Англия.
Комментарии 0