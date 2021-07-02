Вратарь Англии: «У нас есть все, чтобы идеально подготовиться к Украине»

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Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд уверен, что команда отлично подготовиться к матчу с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Слова игрока приводит сайт UEFA.

В Риме мы должны создать свою собственную атмосферу. И нам это вполне по силам. Конечно, на «Уэмбли» мы чувствуем себя как дома, в матче против Германии у нас была фантастическая поддержка. Так же было и по ходу группового этапа. Так что в субботу у нас будет дополнительная мотивация - вернуться в Лондон на полуфинал и сыграть при 60 000 болельщиков».