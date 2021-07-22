«Аталанта» Малиновского и Коваленко представила три комплекта формы на новый сезон
Вратарь «Аталанты» готовится к переходу в «Тоттенхэм»
Голлини сменит клуб
22 июля 15:41
Фото: AFP
Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини перейдет в «Тоттенхэм».
26-летнмй итальянец подтвердил свой трансфер, сообщает Sky Sport Italia. В ближайшие дни он отправится в Лондон на медосмотр.
Лондонцы арендует итальянца на год с правом выкупа за 15 миллионов евро. В случае, если он проведет 20 матчей в сезоне его выкуп станет обязательным.
Голлини ранее играл в Англии. Начинал карьеру он в академии «Манчестер Юнайтед», а также поиграл в «Астон Вилле».
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