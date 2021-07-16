Вратарь «Десны»: «Я являюсь официальным членом фан-клуба «Барселоны»

Игорь Литовка / Фото: УПЛ

Вратарь «Десны» Игорь Литовка рассказал, что является членом официального фан-клуба «Барселоны».

А итальянцы показали свой единый дух и невероятную сплоченность, начиная от гимна и заканчивая финальной заслуженной победой. Также, следует отметить великолепную игру в серии пенальти итальянцев с испанцами.

В жизни я болею за «Барселону» и являюсь официальным членом фан-клуба. По прошествии определенного времени, у меня будет место на «Камп Ноу». Кумира, как такового сейчас уже нет, но Месси многие, и я в том числе, считаю феноменом».