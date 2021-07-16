«Николаев» и «Химик» завершили Мемориал Литовки эффектным победами на последних секундах
Вратарь «Десны»: «Я являюсь официальным членом фан-клуба «Барселоны»
Литовка также рассказал, за кого болел в финале Евро-2020
Игорь Литовка / Фото: УПЛ
Вратарь «Десны» Игорь Литовка рассказал, что является членом официального фан-клуба «Барселоны».
«Я бы болел за Данию в финале, но все-таки болел за Италию. Объясню почему. Датчане играли в полуфинале с англичанами, но был поставлен такой неоднозначный пенальти, в результате чего на сборную Англии упала своего рода неприятная тень, кроме этого было непонятное распределение матчей.
А итальянцы показали свой единый дух и невероятную сплоченность, начиная от гимна и заканчивая финальной заслуженной победой. Также, следует отметить великолепную игру в серии пенальти итальянцев с испанцами.
В жизни я болею за «Барселону» и являюсь официальным членом фан-клуба. По прошествии определенного времени, у меня будет место на «Камп Ноу». Кумира, как такового сейчас уже нет, но Месси многие, и я в том числе, считаю феноменом».
Ранее Литовка рассказал о зарплатах в «Десне».
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