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Вратарь «Динамо»: «Я не трогал мяч 4 месяца, сейчас очень тяжело»

Нещерет вернулся к тренировкам
Футбол Украинская Премьер-лига
14:42
Вратарь «Динамо»: «Я не трогал мяч 4 месяца, сейчас очень тяжело»
Руслан Нещерет / Фото: ФК Динамо

Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет рассказал о восстановлении после травмы и возвращении к тренировочному процессу. Его слова приводит пресс-служба киевлян.

- Руслан, ты уже возвращаешься к работе без ограничений или пока рано об этом говорить

- Нет, это пока втягивание в тренировочный процесс. С Михаилом Леонидовичем началась только подготовительная работа к возвращению в общую группу. Я только приступил к индивидуальной работе.

- Как ты получил эту травму? Как проходило восстановление?

- Во время разминки перед матчем с «Десной» я почувствовал боль в руке. Оказалось, что это разрыв бицепса. Поэтому он меня так долго беспокоил. Мне сделали операцию в Мюнхене в апреле. Две недели ходил с лангетой. Затем поехал домой в отпуск и занимался по индивидуальной программе, которую присылал тренер-реабилитолог. А когда вернулся в Киев, уже стал выполнять упражнения, требующие большей выносливости.

- Ты на долгое время оказался без любимого дела. Кто тебя поддерживал в этот период?

- Все поддерживали – семья, тренерский штаб, ребята из команды. Очень тяжело было. Целых четыре месяца я, можно сказать, мяч не трогал. Затяжное восстановление, но, думаю, все к лучшему.

- Здесь ты уже занимаешься с другими вратарями, но с определенными ограничениями. Какими?

- Мне пока нельзя падать. Перед тренировкой нужно обязательно много времени уделять растяжке, делаю растяжку с мячом под контролем Михаила Леонидовича. Во время упражнений в группе, когда задействованы вратари, и тренер свободен, он занимается со мной индивидуально.

- Присутствие на сборе вместе с командой способствует скорейшей реабилитации в моральном плане?

- Да, на сборах веселее. Я очень рад вернуться к тренировкам, очень соскучился по мячу.

- Какой срок возвращения к полноценной работе прогнозируют врачи?

- Врачи говорят, что еще две-три недели нужно тренироваться индивидуально, после чего уже понемногу втягиваться в общую группу.


Ранее стало известно, что два ключевых полузащитника «Динамо» уже приступили к тренировкам в общей группе.

Петр Приходько
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Руслан Нещерет Динамо Киев

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