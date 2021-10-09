Вратарь финнов надеется на быстрый гол в матче с Украиной

А также не против ничью 0:0

Лукаш Градецки / фото - Bayer04

Голкипер леверкузенского «Байера» и сборной Финляндии Лукаш Градецки поделился с Yle ожиданиями от предстоящей игры со сборной Украины в матче отбора ЧМ-2022:

«Это больше, чем важная победа для сборной Украины. Все в наших руках, 0:0 не будет катастрофическим результатом. Но понятно, что мы хотим победить. Надеюсь, мы быстро поведем в счете, тогда будет немного легче. Мы смотрели последний матч Украины с Францией. Нам есть над чем поработать. Плотная игра в обороне была нашей сильной стороной. Как вратарь, надеюсь, мы продолжим так играть».

Игра состоится уже сегодня, 9 октября в 19:00. Онлайн трансляция встречи.

У Украины с финнами равенство по очкам – обе команды набрали по 5 пунктов. Но у скандинавов есть еще матч в запасе.

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