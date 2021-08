Вратарь «Реймса» попросил Месси сфотографироваться с его сыном

Фото: AFP

ПСЖ обыграл на выезде «Реймс» (2:0) в матче 4 тура Серии А.

Дебютировал в составе парижан Лионель Месси, появившись на поле во втором тайме.

После матча к Месси подошел вратарь соперника Педраг Райкович и попросил его сфотографироваться с его сыном. Тот не отказал.

At the end of Reims vs PSG, the Reims players lined up to take pictures with Lionel Messi.



Here, the goalkeeper is asking Messi to take a picture with his son. pic.twitter.com/OKwkE4CcoK