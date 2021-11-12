Форвард сборной Болгарии: «Украина играла в феноменальный футбол»
Вратарь сборной Болгарии: «У Украины очень сильные игроки, хорошо, что мы взяли очко»
Команда Петракова штурмовала ворота соперника весь матч
07:58
Светослав Вуцов / Фото: Футбол 24
Вратарь сборной Болгарии Светослав Вуцов высказался о ничьей с Украиной (1:1) в товарищеском матче.
«Я очень доволен своим дебютом за сборную Болгарии. Это было не очень сложно, потому что я набирался опыта в чемпионате Болгарии. С командой добились равного результата.
С другой стороны были очень сильные игроки. Хорошо, что мы «взяли очко»
Украина провела лучший матч при Петракове, отвозив Болгарию. Но такая нереализация пугает.
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