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Вратарь сборной Швеции: «Украина в 1/8? Понимаем, что можем пройти такого соперника»

Шведы считают, что получили не самый сложный жребий
Футбол Евро-2020
08:22
Вратарь сборной Швеции: «Украина в 1/8? Понимаем, что можем пройти такого соперника»
Робин Ольсен / фото - Twitter

Голкипер «Ромы» и сборной Швеции Робин Ольсен поделился своими ожиданиями от матча с Украиной в 1/8 Евро-2020. Слова вратаря приводит Svenska Dagblat.

«Чувствую, что нахожусь в невероятно хорошей форме. Наверное, впервые за всю карьеру играю настолько уверенно и спокойно. Я приехал сюда с большой уверенностью и желанием проявить себя, помочь команде., хотя последние месяцы я не играл в "Эвертоне".

Победу над Польшей отметили скромно: в аэропорту съели пиццу, а когда вернулись домой, то побаловали себя гамбургерами. Поели то, чего давно хотелось, поэтому довольны. Теперь снова будем соблюдать диету.

Матч с Украиной? Было много разных сценариев и мы не думали о том, с кем сыграем в 1/8, если туда попадём. Мы не изучали детально Украину, но понимаем, что можем пройти такого соперника. Были варианты намного хуже».

Именно Швеция помогла Украине попасть в плей-офф чемпионата Европы, но теперь командам предстоит сыграть между собой за путевку в четвертьфинал.

Матч состоится во вторник, 29-го июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

Напомним, президент УАФ рассказал, при каких условиях могут провести матч Украина – Россия.

Павел Харченко
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Теги

Швеция – Украина сборная Украины (футбол)

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