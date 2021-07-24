Капитан «Ворсклы»: «С «КуПСом» ничего не предвещало беды у наших ворот»
Вратарь «Ворсклы» рассказал, почему команда упустила победу на 96-й минуте
Полтавчане с ничьей стартовали в Лиге конференций
24 июля 16:12
Дмитрий Ризнык / фото - FootBoom
В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Ворскла» упустила победу над «КуПСом» на 6-й компенсированной минуте второго тайма.
Вратарь полтавчан Дмитрий Ризнык рассказал, как команда пропустила мяч от финнов в самой концовке противостояния:
«Была череда моментов, когда мяч по штрафной площади скакал, словно неукротимый. Вроде никакого хаоса не было, но финны сумели затолкать его в ворота. Но ничего, есть еще ответная игра в Полтаве. Надеемся, что в ней мы сможем добиться нужного результата.
Много ли хлопот доставили финны? Не особо. Наш чемпионат посильнее, чем в Финляндии. Тем не менее, этот фактор мы во внимание не брали, настраиваясь на игру с соперником самым серьезным образом. КуПС» – хорошая команда, сыгранная».
Ранее своим мнением по поводу обидного результата матча поделился капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков.
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