Вратарь «Ворсклы» рассказал, почему команда упустила победу на 96-й минуте

Дмитрий Ризнык / фото - FootBoom

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Ворскла» упустила победу над «КуПСом» на 6-й компенсированной минуте второго тайма.

Вратарь полтавчан Дмитрий Ризнык рассказал, как команда пропустила мяч от финнов в самой концовке противостояния:

Много ли хлопот доставили финны? Не особо. Наш чемпионат посильнее, чем в Финляндии. Тем не менее, этот фактор мы во внимание не брали, настраиваясь на игру с соперником самым серьезным образом. КуПС» – хорошая команда, сыгранная».