«Заря» отправила еще одного игрока в дубль. Он хочет уйти из команды
Вратарь «Зари»: «Данченко мы еще не видели. В таких случаях можно помочь только морально и словом»
Новичок еще не работал с новыми партнерами по команде
Фото: ФК Заря
Вратарь «Зари» Никита Шевченко сообщил, что новичок команды Олег Данченко еще не работал с новыми партнерами по команде.
«Мы еще не видели Олега. Он уехал сразу после того, как сообщили весть. Я думаю, он приедет, и мы поговорим. В таких случаях можно помочь только морально и словом».
Данченко перешел в «Зарю» на прошлой неделе. В тот же день в результате ДТП погибла его жена.
Комментарии 0