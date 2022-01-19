Вратарь «Зари»: «Данченко мы еще не видели. В таких случаях можно помочь только морально и словом»

Новичок еще не работал с новыми партнерами по команде

Фото: ФК Заря Вратарь «Зари» Никита Шевченко сообщил, что новичок команды Олег Данченко еще не работал с новыми партнерами по команде. «Мы еще не видели Олега. Он уехал сразу после того, как сообщили весть. Я думаю, он приедет, и мы поговорим. В таких случаях можно помочь только морально и словом». Данченко перешел в «Зарю» на прошлой неделе. В тот же день в результате ДТП погибла его жена.