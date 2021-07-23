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Все игроки и тренеры клуба Первой лиги перейдут в «Олимпик»

Донецкая команда будет играть в Первой лиге
Футбол Первая лига
23 июля 15:50
Все игроки и тренеры клуба Первой лиги перейдут в «Олимпик»
Фото: ФК Рубикон

Все игроки и тренеры клуба «Рубикон» из Вишневого перейдут в «Олимпик».

Это касается и тренера команды Сергея Литовченко. Он будет главным тренером «Олимпика» в Первой лиге.

В обратном направлении отправятся футболисты, которые в прошлом сезоне отдавались в аренду молодежным командам «Олимпика» U-19 и U-21. Тренером «Рубикона» станет Виктор Курята, который в прошлом сезоне работал с «Олимпиком» U-21.

«Рубикон» выступает во Второй лиге.

Накануне, «Олимпик» объявил, что будет играть в Первой лиге.

Источник: ua.tribuna.com Андрей Усмонов
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Олимпик Донецк Рубикон

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