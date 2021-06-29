Сегодня сборная Украины сыграет против Швеции, а Англия и Германия определят, кто выйдет на победителя
Все игроки сборной Украины участвовали в предматчевой тренировке накануне игры со Швецией
«Сине-желтые» опробовали газон стадиона в Глазго
10:37
Фото - УАФ
Сборная Украины 28 июня прибыла в Глазго на матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. После пресс-конференции команда провела тренировку на стадионе «Хэмпден Парк», который и примет поединок.
В занятии приняли участие все 25 футболистов. Полузащитник Александр Зубков занимался индивидуально. Ранее главный тренер Андрей Шевченко сообщил, что игрок не сможет принять участие в матче. В общую группу вернулся нападающий Роман Яремчук.
Тренировка началась с поздравления с 37-летием голкипера Андрея Пятова от наставника команды. Вечером «сине-желты» отметили тортом данное события, а также День Конституции.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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