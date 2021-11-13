При Петракове в сборной Украины дебютировало уже семь новичков
Все или ничего. Матч с Боснией и Герцеговиной решит, останется ли Петраков у руля сборной
В случае фиаско специалисту найдут замену
15:36
Александр Петраков / фото - УАФ
Во вторник, 16-го ноября, состоится ключевой для сборной Украины матч против Боснии и Герцеговины в рамках отбора на чемпионат мира 2022.
«Сине-желтым» обязательно нужна победа, чтобы занять второе место и получить шанс побороться за путевку на ЧМ в плей-офф квалификации.
Как сообщает источник, если команда не достигнет нужного результата, то и.о. главного тренера сборной Александр Петраков покинет свой пост.
Но если украинцы смогут выйти в стыковые матчи, то специалист продолжит работу с командой.
Решать судьбу тренера будет Исполком УАФ, который состоится 17-го ноября.
Украина пропускает тур, но за матчами нашей группы стоит пристально следить. За что нам сегодня болеть?
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