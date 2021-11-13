Все или ничего. Матч с Боснией и Герцеговиной решит, останется ли Петраков у руля сборной

В случае фиаско специалисту найдут замену

Александр Петраков / фото - УАФ

Во вторник, 16-го ноября, состоится ключевой для сборной Украины матч против Боснии и Герцеговины в рамках отбора на чемпионат мира 2022.

«Сине-желтым» обязательно нужна победа, чтобы занять второе место и получить шанс побороться за путевку на ЧМ в плей-офф квалификации.

Как сообщает источник, если команда не достигнет нужного результата, то и.о. главного тренера сборной Александр Петраков покинет свой пост.

Но если украинцы смогут выйти в стыковые матчи, то специалист продолжит работу с командой.

Решать судьбу тренера будет Исполком УАФ, который состоится 17-го ноября.

Украина пропускает тур, но за матчами нашей группы стоит пристально следить. За что нам сегодня болеть?