Все-таки без Де Лигта. Лидер обороны сборной Нидерландов не сыграет с Украиной

Игрока решили поберечь

Маттейс де Лигт / фото - The42

Наставник сборной Нидерландов Франк де Бур рассказал NU, что защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт не будет играть против сборной Украины:

«Дуэль с Украиной пройдет немного рановато для Маттейса. Мы не хотим рисковать. У нас есть еще 2 матча в группе после этого. Если бы это было очень важно, мы могли бы пойти на риск. Он очень близок к возвращению, и мы ожидаем этого в следующей встрече».

Защитник пропустил контрольный матч со сборной Грузии из-за травмы паха, но перед матчем с Украиной вернулся в общую группу.

Тем не менее, наставник «оранжевых» решил не рисковать здоровьем игрока, учитывая что на этом Евро команда и так будет играть без своего главного защитника Вирджила ван Дейка.

Матч сборных Украины и Нидерландов состоится 13 июня в 22:00.

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