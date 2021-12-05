«Все зависит от руководства «Ливерпуля». Салах высказался об интересе «Барселоны»

Мохаммед Салах / фото - Eurosport

Вингер «Ливерпуля» Мохаммед Салах прокомментировал для Liverpool Echo ситуацию с продлением контракта, а также интерес со стороны «Барселоны»:

Но решение в руках руководства клуба, они должны решить этот вопрос. Никаких проблем нет, но нужно прийти к договоренности. Все зависит от них.

Финансовая ценность футболиста говорит о том, насколько клуб ценит его и что готов предпринять, чтобы удержать, однако решение не зависит только от финансовых условий.

Я читал о заинтересованности Хави в моем приобретении. Мне приятно, что такой клуб, как «Барселона», интересуется мной, но я счастлив в «Ливерпуле». Посмотрим, как все сложится.

На данный момент я бы хотел остаться в Премьер-лиге, потому что это сильнейшая лига мира».