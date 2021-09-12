«Милан» с комфортным счетом переиграл «Лацио»
«Всегда приятно видеть тебя в белом». Шевченко тепло приняли с «Милане»
Украинский тренер посетил матч «россонери» против «Лацио»
12 сентября 22:50
Андрей Шевченко / Фото: Getty Images
Украинский тренер Андрей Шевченко посетил матч 3-го тура чемпионата Италии «Милан – «Лацио» (2:0).
После матча официальный Twitter «Милана» прокомментировал приезд Шевченко:
«Это действительно возвращает невероятные воспоминания.
Всегда приятно видеть тебя в белом».
This does bring back incredible memories— AC Milan (@acmilan) September 12, 2021
Always lovely to see you in white, @jksheva7 #SempreMilan pic.twitter.com/aoKZESjIGY
Ранее «Милан» вспомнил гол Шевченко в дебютном матче на «Сан Сиро».
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