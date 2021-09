«Всегда приятно видеть тебя в белом». Шевченко тепло приняли с «Милане»

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Украинский тренер Андрей Шевченко посетил матч 3-го тура чемпионата Италии «Милан – «Лацио» (2:0).

После матча официальный Twitter «Милана» прокомментировал приезд Шевченко:

This does bring back incredible memories

Always lovely to see you in white, @jksheva7 #SempreMilan pic.twitter.com/aoKZESjIGY