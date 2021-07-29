Вслед за Бруну Фернандешем в МЮ из «Спортинга» может отправиться еще один игрок

Маникунианцы нацелились на защитника

Нуну Мендеш / фото - GettyImages

Крайний защитник «Спортинга» Нуну Мендеш может стать игроком МЮ, сообщает A Bola.

19-летний португалец привлек внимание европейских топ-клубов своей игрой еще в середине прошедшего сезона. Тогда молодым талантом заинтересовались «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Сейчас же наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер лично заинтересован в подписании латераля. Люк Шоу после выступлений за сборную Англии еще не набрал форму, а его сменщик Алекс Телес, также купленный из португальского чемпионата, выбыл на длительный срок. Поэтому норвежский специалист хочет усилить эту позицию.

В минувшей кампании Мендеш дебютировал в составе «Спортинга», закрепился в основном составе м выиграл с лиссабонцами чемпионат Португалии, проведя 35 матчей во всех турнирах, где записал на свой счет 3 голевые действия.

Известный портал Transfermakt оценил игрока в 40 миллионов евро.

У «дьяволов» уже есть примеры удачных покупок игроков из «Спортинга». Бруну Фернандеш, купленный в середине сезона 19/20 стал лидером команды и вывел коллектив на новый уровень.

А перешедший в 2003-м году Криштиану Роналду помог завоевать команде многочисленные трофеи, выиграл в составе МЮ Золотой мяч, а позже принес клубу 94 миллиона евро со своей продажи, став самым дорогим игроком в истории на тот момент.

Напомним, МЮ объявил о подписании защитника «Реала» Рафаэля Варана.