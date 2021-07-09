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Вслед за «Олимпиком» из УПЛ может сняться «Рух»

Клубу запретили играть на стадионе «Украина»
Футбол Украинская Премьер-лига
20:05
Вслед за «Олимпиком» из УПЛ может сняться «Рух»
Фото: ФК Рух

«Рух» может сняться с чемпионата Украины.

Накануне, львовскую арену «Украина» понизили в категории арен Украины. На нем запрещено проводить игры УПЛ.

При этом, стадион заявило, как домашний, сразу два клуба – «Рух» и «Львов». Первые раздумывают над снятием с розыгрыша УПЛ из-за ситуации со стадионом. Об этом сообщил ведущий «ТаТоТаке» Андрей Сенькив в своем Twitter.

«Интересно, что Львове уже несколько дней было известно о том, что стадион «Украина» не получит третью категорию. И это делалось через минспорта (!), где не в восторге от конфликта «Арены Львов» с местными клубами и отказа последних играть на этом стадионе.

Но и не минспорта единственным. Это лишь вспомогательный фактор в этой истории. Ситуация – в конфликте между Павелко с одной стороны, и Козловским и Александром Шевченко с другой. Когда матч «Руха» переносили с «Арены Львов» на СКИФ. Чтобы готовить поле для сборной Украины, а она там так и не сыграла».

Ранее о снятии с УПЛ объявил «Олимпик».

Андрей Усмонов
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