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Вслед за Рамосом «Реал» хочет расстаться с еще одним топ-игроком

Футболист сам не прочь покинуть команду
Футбол Примерa (Испания)
09:26
Вслед за Рамосом «Реал» хочет расстаться с еще одним топ-игроком
Серхио Рамос и Рафаэль Варан / фото - Twitter

Защитник мадридского «Реала» Рафаэаль Варан, скорее всего, покинет клуб этим летом. «Манчестер Юнайтед» снова вернулся в переговоры по игроку, сообщает инсайдер Fabrizio Romano.

Француз еще в прошлом году изъявил желание уехать из Мадрида, но его соотечественник и тогдашний тренер «сливочных» Зинедин Зидан уговорил защитника остаться. Теперь, после ухода Зидана и многолетнего партнера по центру обороны Серхио Рамоса, Варан твердо решил сменить клубную прописку.

«Реал» уже дважды предлагал игроку продление контракта, но оба раза француз отклонял предложения. Текущее соглашение чемпиона мира с клубом истекает следующим летом, и если в Мадриде хотят выручить за него деньги, то им нужно продавать его этим летом.

МЮ предлагал «Реалу» 45 миллионов евро за Рафаэля, но в столице Испании считают эту цену смехотворной, и требуют не меньше 60 миллионов Евро.

Напомним, Андрей Лунин сыграл в основном составе за «Реал».

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Рафаэль Варан Серхио Рамос

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