Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Вслед за Зинченко. Анри отдал свою зарплату в сборной Бельгии на благотворительность

Легендарный игрок покинул тренерский штаб «дьяволов»
Футбол Евро-2020
20:32
Вслед за Зинченко. Анри отдал свою зарплату в сборной Бельгии на благотворительность
фото - News-in-24

После вылета сборной Бельгии из Евро-2020 легендарный французский нападающий Тьерри Анри принял решение покинуть пост ассистента главного тренера «дьяволов», сообщает RMC Sport.

Всю свою зарплату француз пообещал пожертвовать в благотворительный фонд.

Анри уже раньше уходил из тренерского штаба сборной Бельгии. Легендарный форвард «Арсенала» занимал этот пост в период с 2016 по 2018 год, но после проигрыша от будущих чемпионов мира, сборной Франции, принял решение уйти из команды и попробовать себя на посту главного тренера.

Француза назначили тренировать «Монако», но уже через полгода он вынужден был покинуть клуб из-за конфликта с раздевалкой и плохих результатов команды.

Напомним, Александр Зинченко также отдал призовые за Евро на благотворительность.

 

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Бельгии (футбол) Тьерри Анри Александр Зинченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Мартинес повезет сборную Бельгии на ЧМ-22
Мартинес повезет сборную Бельгии на ЧМ-22
Футбол Евро-2020
5 июля 08:16
Де Брюйне: «Бельгия старалась изо всех сил»
Де Брюйне: «Бельгия старалась изо всех сил»
Футбол Евро-2020
3 июля 10:10
Манчини: «Италии не было слишком тяжело с Бельгией»
Манчини: «Италии не было слишком тяжело с Бельгией»
Футбол Евро-2020
3 июля 08:51
Бельгия – Италия. Де Брюйне и Верратти сыграют с первых минут
Бельгия – Италия. Де Брюйне и Верратти сыграют с первых минут
Футбол Евро-2020
2 июля 21:15
Витсель: «В последние 20 минут с Португалией перестали играть в футбол»
Витсель: «В последние 20 минут с Португалией перестали играть в футбол»
Футбол Евро-2020
2 июля 09:25
Жоржиньо: «Мы пока ничего не достигли на Евро-2020»
Жоржиньо: «Мы пока ничего не достигли на Евро-2020»
Футбол Евро-2020
1 июля 13:42

Новости: Футбол

Евро 2020. Италия — Испания. Онлайн трансляция
LIVE Евро 2020. Италия — Испания. Онлайн трансляция
Евро-2020
22:04
Евро 2020. Италия — Испания. Видео трансляция
Евро 2020. Италия — Испания. Видео трансляция
Евро-2020
21:57
Украинский агент прокомментировал полет Пятова и Степаненко лоукостом
Украинский агент прокомментировал полет Пятова и Степаненко лоукостом
Евро-2020
21:29
Президент ПСЖ: «Хакими – один из лучших крайних защитников в футболе»
Президент ПСЖ: «Хакими – один из лучших крайних защитников в футболе»
Лига 1 (Франция)
21:16
Манчини: «Несправедливо, что на «Уэмбли» не будет итальянских и испанских болельщиков»
Манчини: «Несправедливо, что на «Уэмбли» не будет итальянских и испанских болельщиков»
Евро-2020
21:04
Италия – Испания: стартовые составы на матч полуфинала Евро-2020
Италия – Испания: стартовые составы на матч полуфинала Евро-2020
Евро-2020
21:04
Хакими: «Хочу делать в ПСЖ великие дела»
Хакими: «Хочу делать в ПСЖ великие дела»
20:58
«Динамо» хотело купить хорватского нападающего за 3 миллиона евро
«Динамо» хотело купить хорватского нападающего за 3 миллиона евро
Украинская Премьер-лига
20:49
Сарри: «Я совершил большую ошибку, покинув «Челси»
Сарри: «Я совершил большую ошибку, покинув «Челси»
Серия А (Италия)
20:34
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
12
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
22
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
Бокс Профессиональный бокс
29 июня 07:20
1
Все новости