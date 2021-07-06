Вслед за Зинченко. Анри отдал свою зарплату в сборной Бельгии на благотворительность

Легендарный игрок покинул тренерский штаб «дьяволов»

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После вылета сборной Бельгии из Евро-2020 легендарный французский нападающий Тьерри Анри принял решение покинуть пост ассистента главного тренера «дьяволов», сообщает RMC Sport.

Всю свою зарплату француз пообещал пожертвовать в благотворительный фонд.

Анри уже раньше уходил из тренерского штаба сборной Бельгии. Легендарный форвард «Арсенала» занимал этот пост в период с 2016 по 2018 год, но после проигрыша от будущих чемпионов мира, сборной Франции, принял решение уйти из команды и попробовать себя на посту главного тренера.

Француза назначили тренировать «Монако», но уже через полгода он вынужден был покинуть клуб из-за конфликта с раздевалкой и плохих результатов команды.

Напомним, Александр Зинченко также отдал призовые за Евро на благотворительность.