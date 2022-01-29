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Вспомнил. Алиев заявил о задолженности «Динамо» перед ним

Хавбек окончательно покинул столичный клуб в 2014 году
Футбол Украинская Премьер-лига
14:11
Вспомнил. Алиев заявил о задолженности «Динамо» перед ним
Александр Алиев / фото - Футбол 1/2/3

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Алиев заявил в эфире YouTube-канала «BurBuzz» о задолженности клуба перед ним.

Зарплата в «Динамо» 2,7 млн евро это неправда. Даже не знаю, кто это писал. Есть президент клуба, его и спрашивайте.

Долги? Есть, именно у Михалыча есть. Он ведь платил мне деньги. Клуб «Динамо» платил. Я не говорил пока, думаю, что мы с Михалычем сами обсудим, когда увидимся и решим.

Мы с ним не общались, я скажу честно. Лет шесть вообще не общались. Стали общаться где-то месяцев 8 назад. Мы встретились с ним на дороге. Он мне говорит: «Саня, рад тебя видеть. Набери меня, давай пообщаемся». Сейчас я могу в любой момент позвонить к нему и пообщаться.

Хотел сегодня набрать его, потому что смотрел его интервью. Он очень классное дал интервью Роме Бебеху. Мне понравилось.

Я сумму говорить не буду. Наши люди смотрят, кто сколько зарабатывает, за что зарабатывает. Говорят: «Какого хрена им платить такие деньги?» Кто вам мешал пойти играть в футбол?

Вы сидите, диванные эксперты, дятлы, считаете, кто сколько зарабатывает. Они не понимают, какая колоссальная робота у футболистов, сколько здоровья выкладывается.

Я не хочу говорить. Пускай скажу, что он мне 10 рублей должен. Это было за 3 месяца. Он сам прекрасно знает. Мы сами все решим. Я не люблю через камеры говорить. Считаю, что это не по-мужски. Мы сами все решим.

Ранее Алиев высказался о потенциальном российском гражданстве Марка Мампасси.

Сергей Стаднюк
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Александр Алиев Динамо Киев

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