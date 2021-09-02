Второй лучший бомбардир сборной Франции заразился коронавирусом

Жиру отправлен на самоизоляцию

Оливье Жиру / Фото - Getty Images

Нападающий «Милана» Оливье Жиру инфицирован коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба «россонери».

Форвард сдал положительный тест на COVID-19. Ныне он отправился на самоизоляцию и в ближайшее время не будет тренироваться.

Из-за паузы международные встречи, «Милан» свой ближайший матч проведет 12 сентября против «Лацио». Жиру не вызван в сборную Франции, несмотря на то, что является вторым лучшим бомбардиром в ее истории с 46 мячами.

4 сентября «Ле бле» проведут игру отбора на чемпионат мира-2022 против Украины.